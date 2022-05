HOMMAGE à LA RESISTANCE , à Mr JEAN ROGER SAINTENY ET AUX FUSILLES DE LA PRISON DE CAEN DU 6 JUIN 1944 Vierville-sur-Mer Vierville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Vierville-sur-Mer

HOMMAGE à LA RESISTANCE , à Mr JEAN ROGER SAINTENY ET AUX FUSILLES DE LA PRISON DE CAEN DU 6 JUIN 1944 Vierville-sur-Mer, 4 juin 2022, Vierville-sur-Mer. HOMMAGE à LA RESISTANCE , à Mr JEAN ROGER SAINTENY ET AUX FUSILLES DE LA PRISON DE CAEN DU 6 JUIN 1944 Vierville-sur-Mer

2022-06-04 09:15:00 09:15:00 – 2022-06-04 10:15:00 10:15:00

Vierville-sur-Mer Calvados Hommage à la Resistance , à Mr JEAN ROGER SAINTENY, compagnon de la libération et aux fusillés de la prison de CAEN à L’ annonce du débarquement du 6JUIN 1944. Hommage à la Resistance , à Mr JEAN ROGER SAINTENY, compagnon de la libération et aux fusillés de la prison de CAEN à L’ annonce du débarquement du 6JUIN 1944. Hommage à la Resistance , à Mr JEAN ROGER SAINTENY, compagnon de la libération et aux fusillés de la prison de CAEN à L’ annonce du débarquement du 6JUIN 1944. Vierville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Vierville-sur-Mer Autres Lieu Vierville-sur-Mer Adresse Ville Vierville-sur-Mer lieuville Vierville-sur-Mer Departement Calvados

Vierville-sur-Mer Vierville-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vierville-sur-mer/

HOMMAGE à LA RESISTANCE , à Mr JEAN ROGER SAINTENY ET AUX FUSILLES DE LA PRISON DE CAEN DU 6 JUIN 1944 Vierville-sur-Mer 2022-06-04 was last modified: by HOMMAGE à LA RESISTANCE , à Mr JEAN ROGER SAINTENY ET AUX FUSILLES DE LA PRISON DE CAEN DU 6 JUIN 1944 Vierville-sur-Mer Vierville-sur-Mer 4 juin 2022 Calvados Vierville-sur-Mer

Vierville-sur-Mer Calvados