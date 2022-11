Hommage à la musique française

2022-12-17 – 2022-12-17 Que leur musique soit claire et transparente (Ravel) ou intense et riche (Berlioz), on reconnaît immédiatement la « pâte » française, faite tout à la fois de douceur, de puissance, de force dans la ligne mélodique et d’un savant usage des instruments.



Stèle pour un héros | M. Ciry / Concerto pour orgue, cordes et timbales | F. Poulenc

● Jean-Pierre Rolland – orgue

● Léo Pignol – timbales



Pavane pour une infante défunte | M. Ravel

La Damnation de Faust (4 extraits) | H. Berlioz

– Dans les plaines de Hongrie

– Un roi de Thulé

– Romance de Marguerite

– Marche hongroise

● Anthony Boniface – ténor

● Élise Lefebvre – soprano. Ce concert, sous la direction de Michel Durand-Mabire, rend hommage à la musique française. Les quatre compositeurs figurant au programme, s’ils ont des univers et des inspirations fort différents, ont néanmoins en commun le sens aigu de l’orchestration. dernière mise à jour : 2022-11-10 par

