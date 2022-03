Hommage à La Fontaine Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Découvrez un bel hommage à La Fontaine à travers les œuvres plastiques des élèves de Segpa du collège Descartes, réalisées avec l’École d’Arts Plastiques de Grand Châtellerault. Tout public.

Sur inscription.

Exposition d’œuvres de collégiens autour de Jean de La Fontaine. Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs Place Dupleix 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

2022-05-24T13:00:00 2022-05-24T18:30:00;2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T12:00:00;2022-05-25T13:00:00 2022-05-25T18:30:00;2022-05-26T10:00:00 2022-05-26T12:00:00;2022-05-26T13:00:00 2022-05-26T18:30:00;2022-05-27T13:00:00 2022-05-27T18:30:00;2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T17:00:00;2022-05-31T13:00:00 2022-05-31T18:30:00;2022-06-01T10:00:00 2022-06-01T12:00:00;2022-06-01T13:00:00 2022-06-01T18:30:00;2022-06-02T10:00:00 2022-06-02T12:00:00;2022-06-02T13:00:00 2022-06-02T18:30:00;2022-06-03T13:00:00 2022-06-03T18:30:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-07T13:00:00 2022-06-07T18:30:00;2022-06-08T10:00:00 2022-06-08T12:00:00;2022-06-08T13:00:00 2022-06-08T18:30:00;2022-06-09T10:00:00 2022-06-09T12:00:00;2022-06-09T13:00:00 2022-06-09T18:30:00;2022-06-10T13:00:00 2022-06-10T18:30:00;2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T17:00:00

