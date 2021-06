Vézelay Vézelay Vézelay, Yonne Hommage à Jules Roy : célébration de l’anniversaire de sa mort en 2000 Vézelay Vézelay Catégories d’évènement: Vézelay

Yonne

Hommage à Jules Roy : célébration de l’anniversaire de sa mort en 2000 Vézelay, 12 juin 2021-12 juin 2021, Vézelay. Hommage à Jules Roy : célébration de l’anniversaire de sa mort en 2000 2021-06-12 17:00:00 – 2021-06-12 19:30:00 Maison Jules Roy Le Clos du Couvent

Vézelay Yonne Vézelay EUR Journée d’hommage à Jules Roy.

17 h : Patrice Roy, petit-fils de Jules Roy, présentera au public des documents ayant appartenu à son grand-père, dont il a souhaité faire don au Conseil Départemental pour qu’ils soient conservés à la Maison Jules-Roy.

Baptême de la Rose Jules Roy dans les jardins.

18 h : « Algérie, réconciliation et fraternité », lecture de textes par Jean-Paul Schintu. Elle s’articule autour du texte de Jules Roy : « Le cimetière de Sidi Moussa ». +33 3 86 72 74 09 Journée d’hommage à Jules Roy.

Lieu Vézelay Adresse Maison Jules Roy Le Clos du Couvent Ville Vézelay