Sanary-sur-Mer Var Sanary-sur-Mer A l’occasion de la cérémonie patriotique du 8 mai, la ville rendra hommage à Jules Jean-Louis, sanaryen et héros en Corée. accueil.mediatheque@sanarysurmer.com +33 4 94 32 97 80 https://mediathequescassb.bibenligne.fr/ Square Kennedy Monument de la victoire Sanary-sur-Mer

