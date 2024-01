Hommage à João Gilberto et Stan Getz – Sidney Rodrigues et Olivier Defays Le Son de la Terre Paris 05, vendredi 23 février 2024.

Le vendredi 23 février 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Billetterie Concert Hommage à João Gilberto et Stan Getz – Sidney Rodrigues et Olivier Defays : 25 EUR

Sidney Rodrigues et Olivier Defays, invitent Acelino de Paula & Luiz Augusto Cavani pour un hommage à Stan Getz et João Gilberto

L’alliance du saxophone jazz et de la guitare sur des mélodies brésiliennes évoque

immanquablement Stan Getz (avec Joao Gilberto) mais aussi Cannonball Adderley ,Paul Desmond ou Sonny Rollins .Ce sont ces pistes que vont de nouveau explorer Sidney Rodrigues (guitare /chant ) et Olivier Defays (saxophones) piochant dans l’immense répertoire de la musique brésilienne (qui ne se limite pas au merveilleuses et nombreuses compositions de Tom Jobim …)

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05

Contact : https://www.sondelaterre.fr/event/hommage-a-job-gilberto-et-stan-getz/#billetterie

Hommage à João Gilberto et Stan Getz – Sidney Rodrigues et Olivier Defays