HOMMAGE À JEANNE COLIGNON Faugères

Hérault

HOMMAGE À JEANNE COLIGNON Faugères, 30 avril 2022, Faugères.

2022-04-30 – 2022-04-30

Il y a 20 ans Jeanne Colignon nous quittait, Faugères lui rend hommage dès 15h au Temple Vieux. La chorale "souffle d'air de Joël Drouin lui redonnera vie l'espace d'un instant et à 15h30 concert à la Salle Bacchus entrecoupé d'extraits, textes, vidéo ou témoignages de ceux qui l'ont connue. Une collation clôturera cet évènement. Parking conseillé près de la Salle Bacchus.

