Hommage à Jean-Yves Rousseau, président de Mémoire fruitière Jardin de la Lézardière Rioux-Martin Catégories d’évènement: Charente

Rioux-Martin

Hommage à Jean-Yves Rousseau, président de Mémoire fruitière Jardin de la Lézardière, 3 juin 2022, Rioux-Martin. Hommage à Jean-Yves Rousseau, président de Mémoire fruitière

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin de la Lézardière Entrée : à l’appréciation du visiteur.

Dédicace du livre “Du jardin médiéval aux vestiges romains des Charentes” de Guy Pujol dit l’Arié…joie, en hommage à Jean-Yves Rousseau, président de Mémoire fruitière. Jardin de la Lézardière Le Bourg, 16210 Rioux-Martin, Charente, Nouvelle-Aquitaine Rioux-Martin Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente, Rioux-Martin Autres Lieu Jardin de la Lézardière Adresse Le Bourg, 16210 Rioux-Martin, Charente, Nouvelle-Aquitaine Ville Rioux-Martin lieuville Jardin de la Lézardière Rioux-Martin Departement Charente

Jardin de la Lézardière Rioux-Martin Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rioux-martin/

Hommage à Jean-Yves Rousseau, président de Mémoire fruitière Jardin de la Lézardière 2022-06-03 was last modified: by Hommage à Jean-Yves Rousseau, président de Mémoire fruitière Jardin de la Lézardière Jardin de la Lézardière 3 juin 2022 Jardin de la Lézardière Rioux-Martin Rioux-Martin

Rioux-Martin Charente