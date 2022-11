Hommage à Jean Paul Belmondo Centre socioculturel Maurice Noguès Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Hommage à Jean Paul Belmondo Centre socioculturel Maurice Noguès, 19 novembre 2022, Paris. Le samedi 19 novembre 2022

de 20h00 à 22h00

. gratuit

L’association ARTMELE a le plaisir de vous convier à la prochaine séance du Ciné Kino, en hommage à Jean-Paul Belmondo qui a vécu toute son enfance dans le 14e arrondissement et qui nous a quitté il y a un an. ARTMELE propose son tout premier film, « Les copains du dimanche », une aventure humaine. Comme toujours, cette séance vous sera proposée gratuitement et la projection sera précédée d’une présentation du contexte de l’époque et suivie d’un débat auquel, nous en sommes certains, vous ne manquerez pas de participer. « Passionnés d’aviation, de jeunes ouvriers mécaniciens d’une usine aéronautique rêvent à leur tour de voler. Rassemblant toutes les énergies, des grands anciens aux plus jeunes hommes et femmes, ils louvoieront entre patronat paternaliste et syndicat politisé pour réussir. » Centre socioculturel Maurice Noguès 5, Avenue de la Porte de Vanves 75014 Paris Contact : https://openagenda.com/agenda-partage-14eme

ARTMELE Les copains du dimanche

