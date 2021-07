HOMMAGE À JEAN-CLAUDE CARRIÈRE Pézenas, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Pézenas.

Dans le cadre de la Rencontre Cinéma de Pézenas, et de L’été Culturel et Festif proposé par la Ville de Pézenas, la FCCM vous propose un Hommage à Jean-Claude Carrière.

La Fédération des Ciné-Clubs de la Méditerranée et la Rencontre Cinéma de Pézenas rendent hommage à Jean-Claude Carrière, originaire de notre région, et immense homme de cinéma et de télévision.

Personnage aux nombreuses facettes, il était tout à la fois scénariste, écrivain, parolier, metteur en scène et acteur.

Il incarnait la culture humaniste par la somme et l’éclectisme de ses connaissances et surtout sa volonté de les partager avec le plus grand nombre.

Pendant 2 jours, les 29 et 30 juillet 2021, la diversité de ses talents sera explorée à travers 4 films présentés au Théâtre de Pézenas, ainsi qu’au Théâtre de Verdure.

29 juillet 2021

17h – au Théâtre de Pézenas : « LE JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE » de Luis Buñuel – 1964 – 1h32

21h30 – au Théâtre de Verdure : « LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE » de Lorenzo Mattotti – 2019 – 1h22 – Séance Familiale

30 juillet 2021

17h – au Théâtre de Pézenas : « MILOU EN MAI » de Louis Malle – 1990 – 1h48

21h30 – au Théâtre de Verdure : LE RETOUR DE MARTIN GUERRE » de Daniel Vigne – 1982 – 2h05

Séance à 5 € / Gratuit – 12 ans

Facebook : Rencontre Cinéma de Pézenas

Contact : Sarah au 06.82.98.61.05

+33 6 82 98 61 05

