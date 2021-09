Solliès-Ville Musée du Vêtement Provençal Solliès-Ville, Var Hommage à Jean Aicard Musée du Vêtement Provençal Solliès-Ville Catégories d’évènement: Solliès-Ville

**Rencontre aicardienne** **Samedi 9 octobre 2021** Dans le cadre du centenaire de la disparition de Jean Aicard, les Amis de Jean Aicard vous invitent le samedi 9 octobre 2021 au Moulin d’Oli rue Jules Ferry à Solliès-Ville, afin de partager un moment convivial et chaleureux qui débutera par une dictée (à la portée de tous), puis sera suivi d’un instant poétique. Programme 9h00 : Accueil des participants. 9h15 : Début de la dictée. Les participants seront invités à faire une auto correction de leur texte. 9h45 : Vous pourrez lire ou réciter une poésie de votre choix, naturellement, vous aurez pensé à apporter le texte…les chanteurs seront aussi les bienvenus ! 12h : Apéritif de clôture et remise de récompenses. Apporter votre stylo et 2 feuilles A4 vierges Inscription Nous limitons l’inscription à 20 personnes ce qui nous permettra une distanciation très confortable. S’inscrire au Musée Jean Aicard de Solliès-Ville : 04 94 33 72 02 du mardi au samedi. Avant le 30 septembre 2021. Les consignes sanitaires seront respectées Pass sanitaire et masque obligatoires.

Entrée libre

