Hommage à Jacques Brel Centre de culture provençale de Château-Gombert : Roudelet Felibren Marseille 13e Arrondissement Marseille 13e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 13e Arrondissement

Hommage à Jacques Brel Centre de culture provençale de Château-Gombert : Roudelet Felibren, 2 avril 2023, Marseille 13e Arrondissement Marseille 13e Arrondissement. Hommage à Jacques Brel 45 Boulevard Barra Centre de culture provençale de Château-Gombert : Roudelet Felibren Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhone Centre de culture provençale de Château-Gombert : Roudelet Felibren 45 Boulevard Barra

2023-04-02 15:00:00 – 2023-04-02

Centre de culture provençale de Château-Gombert : Roudelet Felibren 45 Boulevard Barra

Marseille 13e Arrondissement

Bouches-du-Rhone Marseille 13e Arrondissement EUR 20 20 Du port d’Amsterdam à la valse à mille temps, une comédie musicale originale qui célèbre les plus belles chansons de Jacques Brel.



Un spectacle créé par Dany Giordano (Super Mamie France 2022). Rendez-vous le 2 avril au Roudelet Felibren pour le spectacle qui célèbre l’œuvre de Jacques Brel. Hommage à Jacques Brel Centre de culture provençale de Château-Gombert : Roudelet Felibren 45 Boulevard Barra Marseille 13e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 13e Arrondissement Autres Lieu Marseille 13e Arrondissement Adresse Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhone Centre de culture provençale de Château-Gombert : Roudelet Felibren 45 Boulevard Barra Ville Marseille 13e Arrondissement Marseille 13e Arrondissement lieuville Centre de culture provençale de Château-Gombert : Roudelet Felibren 45 Boulevard Barra Marseille 13e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhone

Marseille 13e Arrondissement Marseille 13e Arrondissement Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 13e arrondissement marseille 13e arrondissement/

Hommage à Jacques Brel Centre de culture provençale de Château-Gombert : Roudelet Felibren 2023-04-02 was last modified: by Hommage à Jacques Brel Centre de culture provençale de Château-Gombert : Roudelet Felibren Marseille 13e Arrondissement 2 avril 2023 45 Boulevard Barra Centre de culture provençale de Château-Gombert : Roudelet Felibren Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Centre de culture provençale de Château-Gombert : Roudelet Felibren Marseille 13e Arrondissement Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Marseille 13e Arrondissement Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhone