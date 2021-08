Paris INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein Paris Hommage à Jacqueline Lichtenstein à l’occasion de l’inauguration de l’auditorium « Jacqueline Lichtenstein » INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein Paris Catégorie d’évènement: Paris

Hommage à Jacqueline Lichtenstein à l’occasion de l’inauguration de l’auditorium « Jacqueline Lichtenstein » INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein, 27 septembre 2021, Paris. Hommage à Jacqueline Lichtenstein à l’occasion de l’inauguration de l’auditorium « Jacqueline Lichtenstein »

INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein, le lundi 27 septembre à 18:00

L’Institut national d’histoire de l’art a organisé au printemps un vote parmi la communauté des historiens d’art pour donner un nom à l’auditorium de la galerie Colbert. Le nom de Jacqueline Lichtenstein (1947-2019) a remporté très largement les suffrages. A l’occasion de la réouverture de l’auditorium, désormais « auditorium Jacqueline Lichtenstein », entièrement rénové durant l’été 2021, une table ronde rend hommage à cette philosophe et historienne de l’art en évoquant ses multiples centres d’intérêts et la singularité de son travail d’enseignante et de chercheuse. **Modération** Thomas Gaehtgens (historien de l’art) **Intervenants** Laure Blanc-Benon (Sorbonne Université), Christian Michel (université de Lausanne), Brigitte Jaques-Wajeman (comédienne et metteuse en scène) _______ **Informations pratiques** Lundi 27 septembre 18h-19h30 INHA, Auditorium Jacqueline Lichtenstein Table ronde INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-27T18:00:00 2021-09-27T19:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein Adresse 2 rue Vivienne Ville Paris lieuville INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein Paris