Date et horaire exacts : Le vendredi 5 novembre 2021

de 21h30 à 23h55

Le samedi 6 novembre 2021

de 21h30 à 23h55

payant

“Un de mes héros, de mes mentors, un de ceux qui a ouvert les portes, qui a donné l’envie, qui a montré que les rêves peuvent se réaliser nous quitte … Je suis tellement triste mais aussi tellement heureux d’avoir pu te rencontrer, échanger, rigoler, apprendre avec toi. Jacob Desvarieux « le grand » bon repos, tu nous laisses un héritage immense”, T.Fanfant Tony Chasseur / Kaïlin Ryse voix, Thierry Vaton piano, Thomas Henning / Stéphane Montigny trombone, Thierry Fanfant basse, Tilo Bertholot batterie « .. Un de mes héros, de mes mentors, un de ceux qui a ouvert les portes, qui a donné l’envie, qui a montré que les rêves peuvent se réaliser nous quitte … Je suis tellement triste mais aussi tellement heureux d’avoir pu te rencontrer, échanger, rigoler, apprendre avec toi. Jacob Desvarieux « le grand » bon repos, tu nous laisses un héritage immense, un son, un timbre, de merveilleuses compositions, un trésor. La seule chose que je retiens. C’est l’amour ! ” Signé Thierry Fanfant Tout est dit. Une soirée ne suffira pas … https://www.youtube.com/watch?v=Dd3hjxxcTzw Concerts -> Jazz Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

