Roubaix salle wattremez Nord, Roubaix HOMMAGE A IDIR PAR SES MUSICIENS salle wattremez Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

HOMMAGE A IDIR PAR SES MUSICIENS salle wattremez, 5 décembre 2021, Roubaix. HOMMAGE A IDIR PAR SES MUSICIENS

salle wattremez, le dimanche 5 décembre à 15:00

Concert INEDIT ET EXCEPTIONNEL Ambassadeur de la culture et de la chanson berbères sur la scène internationale, IDIR fera l’objet d’un hommage rendu par ses musiciens. Ses compagnons de route dont Tarik Aït-Hamou, son ami de toujours, souhaitent honorer sa mémoire en interprétant ses titres. Perpétuer sa magie, chanter en chœur et faire raisonner son nom dans tous les cœurs. Et entretenir sa féerie à travers ce premier concert, qui donnera naissance à une longue tournée, à l’image de l’astre scintillant qu’il était. Dimanche 5 Décembre 2021 à partir de 13:30 Salle Wattremez 13 Rue de l’hospice 59100 Roubaix Infos line : 06 44 83 68 10

tarif: 20€ sur réservation/ 25€ sur place/ Tarif de groupe: à partir de 5 personnes:15€ par personne / 10€ enfants de 3 à 12 ans

CONCERT EXCEPTIONNEL ET INEDIT salle wattremez 13 RUE DE L’HOSPICE ROUBAIX Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T15:00:00 2021-12-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu salle wattremez Adresse 13 RUE DE L'HOSPICE ROUBAIX Ville Roubaix lieuville salle wattremez Roubaix