Hommage à György Cziffra à la chapelle St Frambourg Senlis

Senlis

Hommage à György Cziffra à la chapelle St Frambourg Senlis, 12 décembre 2021, Senlis. Hommage à György Cziffra à la chapelle St Frambourg Senlis

2021-12-12 15:00:00 – 2021-11-12

Senlis Oise 0 À l’occasion de la commémoration du 100e anniversaire de Georges Cziffra, les anciens lauréats du Concours donneront un récital le dimanche 12 décembre 2021. Au programme:

-Elsa Grether (violon), Bach: Chaconne,

-Cyril Huvé, Liszt: Vallée d’Obermann,

-Eric Astoul, Chopin: Nocturne en do dièse mineur, De Falla-Cziffra: Danse rituelle du feu,

-Célia Oneto Bensaid, Ravel: Une barque sur l’océan,

-Yves Henry, Fauré: 6ème Nocturne,

-Grégoire Humbert, Vecsey-Cziffra: la Valse triste, Grégoire Humbert: le roman d’Anna,

-Eléonore Darmon (violon et au piano: Yves Henry), Pablo de Sarastre: Airs Bohémiens opus 20,

-Christian Lorandin, Lully: Gavotte,

-Tristan Pfaff, Tchaïkovsky-Pletnev: Andante maestoso (Casse-Noisette),

-Jean-Paul Gasparian, Scriabine: Fantaisie opus 28, Billetterie ouverte dès maintenant sur le site de la fondation et à venir à l’Office de Tourisme, bureau de Senlis, place du Parvis Notre-Dame.

Senlis

Senlis