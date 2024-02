Hommage à Goulebenéze Salle des fêtes Saint-Sulpice-de-Cognac, samedi 2 mars 2024.

Hommage à Goulebenéze Salle des fêtes Saint-Sulpice-de-Cognac Charente

GOULEBENÉZE, est considéré comme le plus grands des conteurs en Patois saintongeais et l’un de ses plus acharnés défenseurs. On lui doit de nombreux monologues en prose ou en vers et de chansons, en patois ou en français.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 16:00:00

fin : 2024-03-02 18:30:00

Salle des fêtes Le Clos

Saint-Sulpice-de-Cognac 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine vivreenborderies2@gmail.com

