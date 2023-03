Hommage à Gina LOLLOBRIGIDA Hall de l’Hôtel de Ville Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Doubs EUR 0 0 8h – 18h tous les jours sauf le dimanche.

À l’occasion de la disparition de l’actrice et photographe italienne Gina Lollobrigida, le CRIC a souhaité lui rendre hommage à travers une exposition d’affiches de ses films.

Entrée gratuite. contact@admdp.com +33 3 81 38 82 12 http://www.admdp.com/ Hall de l’Hôtel de Ville 56 rue de la République Pontarlier

