2023-05-14 13:30:00 – 2023-05-14 Saint-Père-Marc-en-Poulet

Ille-et-Vilaine Saint-Père-Marc-en-Poulet Ille-et-Vilaine Bretagne Tous les deux ans, une journée dédiée aux chansons de Georges Brassens est organisée.

Les chanteurs qui souhaitent participer à cet hommage peuvent s’inscrire dès à présent en proposant au minimum cinq chansons (3 ou 4 seront retenues). guy.richeux@sfr.fr +33 6 46 26 97 30 Saint-Père-Marc-en-Poulet

