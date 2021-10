Paris La Table des Matières île de France, Paris Hommage à Georges Brassens La Table des Matières Paris Catégories d’évènement: île de France

Hommage à Georges Brassens La Table des Matières, 22 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 22 octobre 2021

de 19h30 à 21h30

gratuit

Concert-karaoké avec le trio « Brassix » autour du registre de Georges Brassens. Pour célébrer les 100 ans de la naissance de Georges Brassens, La Table des Matières organise un hommage au célèbre Sétois et ancien habitant du 14e arrondissement autour d’un concert-karaoké avec le trio « Brassix ». Venez chanter et danser sur les classiques du répertoire de Georges Brassens sur la terrasse de la boutique. Entrée libre. Concerts -> Chanson française La Table des Matières 51 rue de l’Abbé Carton Paris 75014 Contact :La Table des Matières contact.latabledesmatieres@gmail.com http://www.latabledesmatieres.org/ https://www.facebook.com/latabledesmatieres75014 contact.latabledesmatieres@gmail.com Concerts -> Chanson française Étudiants;Ados;Musique;En famille;Enfants

2021-10-22T19:30:00+02:00_2021-10-22T21:30:00+02:00

