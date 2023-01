HOMMAGE À FRÉDÉRIC PRAT Servian Servian Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Rendez-vous au Domaine de la Baume pour une soirée hommage à Frédéric Prat – petit fils du fondateur du Domaine de la Baume, Jean Prat.

Une représentation de l’association Arcadia de Béziers vous y sera proposée.

+33 4 67 39 29 41

