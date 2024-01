HOMMAGE A FREDERIC CHOPIN – Hommage à Frederic CHOPIN THEATRE LE RANELAGH Paris, samedi 8 juin 2024.

Soirée musicale et littéraire autour de Frederic CHOPIN et les femmes importantes de sa vie.Œuvres pour piano de Frederic CHOPIN exécutées en alternance avec les lettres ou messages qui seront lus ou récités.Artistes : Adi NEUHAUS (pianiste), Valérie Jeannet (comédienne)Auteur(s) : Frederic CHOPIN et Lettres de Georges Sand etc…Durée du spectacle : 60 mn

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-06-08 à 20:00

THEATRE LE RANELAGH 5 Rue des Vignes 75116 Paris 75