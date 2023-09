Hommage à Françoise Dupuy par Paolo Piccolo – Haïku d’Automne Le Regard du Cygne, Rue de Belleville, Paris, France Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Figure majeure de la danse en France, Françoise Dupuy s’est éteinte il y a un an.

Figure majeure de la danse en France, Françoise Dupuy s’est éteinte il y a un an. Pour rendre hommage à cette grande dame, Paola Piccolo, sa complice de longue date, danse Haïku d’Automne, dernière pièce écrite par Françoise et pour Paola – continuité de l’histoire de la danse puisque c’est au Regard du Cygne, en 2015, que cette pièce fut présentée pour la première fois. Des vidéos et des textes de Françoise Dupuy seront également présentés.

FRANÇOISE DUPUY connue pour son engagement en tant que pédagogue aux R.i.d.c, inspectrice de la danse, directrice de l’Ifedem, a crée avec Dominique Dupuy une des premi.res compagnie de danse moderne en France en 1955, et le premier festival de danse en France en 1962. Son élève, interprète et assistante PAOLA PICCOLO est danseuse pour de nombreux chorégraphes et metteurs en scène.

