Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre, Hautes-Pyrénées Hommage à François Joxe Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre

Hautes-Pyrénées

Hommage à François Joxe Gavarnie-Gèdre, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Gavarnie-Gèdre. Hommage à François Joxe 2021-07-24 14:30:00 – 2021-07-24 RDV à la mairie GAVARNIE

Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées Marche du village de Gavarnie vers le plateau de la Courade, pour un hommage à François Joxe, créateur du Festival de Gavarnie en 1985.

En présence de Ludovic Joxe, Norbert Estèbe et Bruno Spiesser. https://www.festival-gavarnie.com/ dernière mise à jour : 2021-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre, Hautes-Pyrénées Étiquettes évènement : Autres Lieu Gavarnie-Gèdre Adresse RDV à la mairie GAVARNIE Ville Gavarnie-Gèdre lieuville 42.73314#-0.00912