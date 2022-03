Hommage à Flaure Salle d’exposition du Bois fleuri, 22 mars 2022, Lormont.

Hommage à Flaure

du mardi 22 mars au samedi 9 avril à Salle d’exposition du Bois fleuri

Flaure Luce fut l’une des dernières représentantes de « l’École de Paris » dont les œuvres ont été diffusées dans le monde entier. Elle a débuté sa carrière à Paris, source d’inspiration pour son travail. Elle s’était installée à Bordeaux en 2016, ville sur laquelle elle portait un regard particulier. Flaure étonne par ses recherches originales sur les textures et les matériaux et pour son recours à la technique de surimposition des images. Cette exposition réunit quelques œuvres de l’artiste et retrace sa longue carrière. Ses dernières œuvres sur le cosmos nous invitent à cheminer dans un univers onirique tout près de l’abstraction. **Vernissage le mardi 29 mars à 18h** **Horaires de visites** * Mardis et vendredis de 15h à 19h, * mercredis de 10h à 12h30 et de 15h à 19h, * samedis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. * Jeudis visites de groupe et scolaires sur réservation de 9h à 12h et de 14h à 17h. [https://asafep.fr/flaure](https://asafep.fr/flaure)

Entrée gratuite dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Hommage à Flaure Luce, artiste peintre figurative disparue en 2021. Vernissage le mardi 29 mars à 18h.

Salle d’exposition du Bois fleuri Pôle culturel et sportif du Bois fleuri Rue Lavergne 33310 Lormont Lormont Gironde



