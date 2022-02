Hommage à Edith Piaf Longueville-sur-Scie Longueville-sur-Scie Catégories d’évènement: Longueville-sur-Scie

Seine-Maritime

Hommage à Edith Piaf Salle des fêtes Impasse des Fleurs Longueville-sur-Scie

2022-02-27 15:00:00 – 2022-02-27 18:00:00

Longueville-sur-Scie Seine-Maritime Longueville-sur-Scie Venez écouter l’hommage qui sera rendu à cette légende de la chanson française qu’est Edith PIAF.

