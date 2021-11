Paris Sunset Sunside Paris Hommage à Didier LOCKWOOD avec David & Thomas ENHCO Sunset Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

Hommage à Didier LOCKWOOD avec David & Thomas ENHCO Sunset Sunside, 4 janvier 2022, Paris. Hommage à Didier LOCKWOOD avec David & Thomas ENHCO

Sunset Sunside, le mardi 4 janvier 2022 à 21:00

Thomas Enhco, David Enhco, Benoit Sourisse, André Charlier

tarif plein : 30€ ; tarif réduit : 20€

Il est le musicien qui est à l’origine du lieu et lui a donné ses lettres de noblesse. Des mois complets à l’affiche. Il sera honoré par ses beaux fils Thomas et David Enhco. Sunset Sunside 60 rue des lombards Paris Quartier Les Halles

2022-01-04T21:00:00 2022-01-04T22:30:00

