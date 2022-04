Hommage à Denis Etcheverry Musée Bonnat-Helleu – musée des Beaux-Arts de Bayonne, 14 mai 2022 18:00, Bayonne.

Nuit des musées Hommage à Denis Etcheverry Musée Bonnat-Helleu – musée des Beaux-Arts de Bayonne Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre selon jauge autorisée.

Présentation de quelques peintures de l’artiste pour les 70 ans de sa mort.

Il y a 70 ans disparaissait le peintre bayonnais Denis Etcheverry (1867-1952), l’un des plus brillants élèves de Léon Bonnat, dont le musée conserve 77 peintures et 52 dessins.

Le musée rendra hommage à l’artiste lors de la prochaine Nuit européenne des musées le samedi 14 mai 2022, de 18h à 23h.

Le musée Bonnat-Helleu abrite, outre des pièces archéologiques, une riche collection de peintures, sculptures, objets d’art et mobilier, produits entre le XVe siècle et les années 1930, ainsi qu’un remarquable cabinet d’arts graphiques.

Free entry according to gauge allowed. Saturday 14 May, 18:00

The Bonnat-Helleu museum shelters, outrages(exaggerates) archaeological rooms(parts,plays), rich collection of paintings(paints), sculptures, works of art and furniture, produced between the XVth century and 1930s, as well as remarkable cabinet(office) of graphic arts.

Hace 70 años desaparecía el pintor bañés Denis Etcheverry (1867-1952), uno de los más brillantes alumnos de Léon Bonnat, cuyo museo conserva 77 pinturas y 52 dibujos. El museo rendirá homenaje al artista en la próxima Noche Europea de los Museos el sábado 14 de mayo de 2022, de 18h a 23h.

Entrada libre según calibrador autorizado. Sábado 14 mayo, 18:00

5 rue Jacques Laffitte, 64100 Bayonne 64100 Bayonne Nouvelle-Aquitaine