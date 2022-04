Hommage à Denis Etcheverry Musée Bonnat-Helleu – musée des Beaux-Arts de Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Hommage à Denis Etcheverry Musée Bonnat-Helleu – musée des Beaux-Arts de Bayonne, 14 mai 2022, Bayonne. Hommage à Denis Etcheverry

Musée Bonnat-Helleu – musée des Beaux-Arts de Bayonne, le samedi 14 mai à 18:00

Il y a 70 ans disparaissait le peintre bayonnais Denis Etcheverry (1867-1952), l’un des plus brillants élèves de Léon Bonnat, dont le musée conserve 77 peintures et 52 dessins. Le musée rendra hommage à l’artiste lors de la prochaine Nuit européenne des musées le samedi 14 mai 2022, de 18h à 23h.

Entrée libre selon jauge autorisée.

Présentation de quelques peintures de l’artiste pour les 70 ans de sa mort. Musée Bonnat-Helleu – musée des Beaux-Arts de Bayonne 5 rue Jacques Laffitte, 64100 Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Musée Bonnat-Helleu - musée des Beaux-Arts de Bayonne Adresse 5 rue Jacques Laffitte, 64100 Bayonne Ville Bayonne lieuville Musée Bonnat-Helleu - musée des Beaux-Arts de Bayonne Bayonne Departement Pyrénées-Atlantiques

Musée Bonnat-Helleu - musée des Beaux-Arts de Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/

Hommage à Denis Etcheverry Musée Bonnat-Helleu – musée des Beaux-Arts de Bayonne 2022-05-14 was last modified: by Hommage à Denis Etcheverry Musée Bonnat-Helleu – musée des Beaux-Arts de Bayonne Musée Bonnat-Helleu - musée des Beaux-Arts de Bayonne 14 mai 2022 Bayonne Musée Bonnat-Helleu - musée des Beaux-Arts de Bayonne Bayonne

Bayonne Pyrénées-Atlantiques