Hommage à David Bowie / Léonie Pernet Théâtre de la Ville Paris, lundi 29 janvier 2024.

Le lundi 29 janvier 2024

de 20h00 à 21h00

.Tout public. payant

Réinvention rétrofuturiste, voire afrofuturiste, du chef-d’œuvre de David Bowie, la magie d’un disque passé au tamis de ses synthétiseurs et percussions.

2033 : l’humanité n’a plus que 5 ans à vivre. Extraterrestre non-binaire, Léonie Stardust est partie se réfugier au Niger, alors que l’Afrique est désormais un corps céleste orbitant autour du soleil. Mais iel revient pour porter un message d’espoir. Après ses deux superbes albums d’électro-pop onirique, la touche-à-tout Léonie Pernet entend livrer une réinvention rétro-futuriste, voire afro-futuriste, du chef d’œuvre de David Bowie. Pour mieux endosser un costume vieux de 50 ans. Sans sacraliser ni trahir, elle fera redécouvrir ce qui fait la magie du disque, en le passant au tamis de ses synthétiseurs et percussions. Car il faut savoir sortir des évidences et des schémas classiques pour retrouver cet équilibre d’exigence, d’audace et d’immédiateté qui a rendu le disque mémorable. Et que la jeune musicienne sait parfaitement incarner.

Une création initiée et produite par le Printemps de Bourges

Avec Léonie Pernet, Jean Sylvain le Gouic (basse, synthétiseurs), Yovan Girard (violon, synthétiseur) + guests

D’après Ziggy Stardust de David Bowie

Théâtre de la Ville 2 place du chatelet 75004 Paris

Contact : +33142742277 https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2023-2024/musiques/hommage-a-david-bowie

© Marco Dos Santos