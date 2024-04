Hommage à Clifford Brown Peniche Marcounet Paris, dimanche 30 juin 2024.

Le dimanche 30 juin 2024

de 18h00 à 20h00

.Public jeunes et adultes. payant – : 15 EUR

Hommage à Clifford Brown par Senia Quintet au Marcounet !

Clifford Brown n’a vécu que jusqu’à 25 ans, mais quelques courtes années lui ont suffi pour laisser une empreinte permanente sur le jazz. En tant que trompettiste, Brown est le package complet. Son articulation propre ne vacille jamais, même à un tempo élevé. Il peut jouer l’accompagnateur lyrique des chanteurs de love songs, puis se retourner et mener son groupe à travers une composition d’une complexité et d’une originalité surprenante. Bien qu’il ne soit vivant , ses enregistrements restent un cadeau pour tous les étudiants passionnés de musique en général et de jazz en particulier.

Clifford Brown lived only to 25, but a few short years were all he needed to leave a permanent mark on jazz. As a trumpeter, Brown is the complete package. His clean articulation never wavers, even at high speeds. He can play lyrical accompanist to torch singers, then turn around and lead his band through a composition of startling intricacy and originality. Thought he is gone, his recordings remain a gift to every dedicated student of music.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004

Contact : https://www.peniche-marcounet.fr/event/hommage-a-clifford-brown-2/ https://www.facebook.com/seniaquintet https://link.dice.fm/U0f3c1ed09c4

