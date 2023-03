Hommage à Carole Rossopoulos au cinéma L’Entrepôt Cinéma L’Entrepôt Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le Jardin du Moulin de la Vierge, situé à deux pas du cinéma l’Entrepôt dans le 14e, va être renommé Jardin du Moulin de la Vierge – Carole Roussopoulos. Réalisatrice, féministe, pionnière de la vidéo, Carole Roussopoulos a aussi été la directrice de l’Entrepôt. À cette occasion, Alexandra et Geronimo Roussopoulos, Callisto Mc Nulty, le Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir et l’Entrepôt vous proposent une programmation spéciale du 10 au 12 mars. 12 films en 5 séances – programmation conçue par Callisto Mc Nulty La cérémonie publique prévue à 16h45 au Jardin du Moulin de la Vierge (20 rue de Gergovie) sera suivie d’un moment de partage au bar de l’Entrepôt et de la projection, à 19h, du film DELPHINE ET CAROLE, INSOUMUSES de Callisto Mc Nulty (séance libre et gratuite dans la limite des places disponibles). Hommage à Carole Roussopoulos 12 films en 5 séances – programmation conçue par Callisto Mc Nulty #CORPS, le samedi 11 à 14h30

Séance présentée par Nicole Fernández Ferrer -Y’A QU’À PAS BAISER ! (1971)

-LES HOMMES INVISIBLES (1993)

-MORT DES MALADES, SOUFFRANCE DES SOIGNANTS (1991) #RÉVOLUTION, le samedi 11 à 16h30

Séance présentée par Joffrey Speno GENET PARLE D’ANGELA DAVIS (1970)

LE FHAR (FRONT HOMOSEXUEL D’ACTION RÉVOLUTIONNAIRE) (1971)

FEMMES IMMIGRÉES DE GENNEVILLIERS (1984) #INSOUMUSES, le samedi 11 à 18h15

Séance présentée par Anita Hugi SCUM MANIFESTO (1976)

MASO ET MISO VONT EN BATEAU (1975) #TRAVAILLEUSES, le dimanche 12 à 16h30

Séance présentée par Marie-France Aubert LES PROSTITUÉES DE LYON PARLENT (1975)

LES TRAVAILLEUSES DE LA MER (1985) #LIP, le dimanche 12 à 18h30

Séance présentée par Jean-Paul Fargier MONIQUE – LIP I (1973)

MONIQUE – LIP I (1973)

JACQUELINE ET MARCEL – LIP VI (1976)

