Hommage à CARLOS FUENTES Instituto Cultural de México, 25 mai 2022, Paris.

Hommage à CARLOS FUENTES

Instituto Cultural de México, le mercredi 25 mai à 18:30

Rencontre autour de l’écrivain et essayiste mexicain Carlos Fuentes, lauréat du prestigieux prix Cervantes et figure emblématique des lettres latino-américaines. Tout au long de sa vie et de son œuvre, Carlos Fuentes n’a cessé d’être un observateur lucide et passionné des hommes et de leurs créations. Entre l’Amérique et l’Europe, de Tezcatlipoca à Velázquez, l’écrivain, tel un archéologue de l’avenir, a déterré des miroirs insoupçonnés qui offrent de nouvelles perspectives sur les richesses culturelles des deux rives de l’Atlantique. Avec **Florence Olivier**, professeur en littérature comparée à l’Université de Paris III Sorbonne Nouvelle, **Marcos Eymar**, docteur en littérature générale et comparée, maître de conférences d’espagnol à l’Université d’Orléans, et **Alan Riding**, auteur de Distant Neighbors: A Portrait of the Mexicans (1985), ex-correspondant du New York Times au Mexique et ami de Carlos Fuentes.

Entrée libre

Dix ans après sa disparition

Instituto Cultural de México 119 rue Vieille du Temple 75003 Paris Paris Paris



