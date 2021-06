Toulouse Notre-Dame-du-Taur Haute-Garonne, Toulouse Hommage à Camille Saint-Saëns Notre-Dame-du-Taur Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Hommage à Camille Saint-Saëns Notre-Dame-du-Taur, le mardi 10 août 2021, Toulouse.

Notre-Dame-du-Taur, le mardi 10 août à 19:00

### Requiem, Chants et Motets Pour célébrer le centenaire de la disparition de Camille Saint-Saëns, Les éléments – Centre d’Art Vocal Occitanie et l’Abbaye de Sylvanès – Centre Culturel de Rencontre s’allient dans la réalisation de cette académie d’été destinée aux chanteurs étudiants et aux amateurs confirmés. Une transcription du Requiem de Saint-Saëns pour orgue et harpe, commandée spécialement pour la circonstance, est la pièce maîtresse du programme qui rend hommage au grand compositeur français. **Chœur de l’académie estivale des éléments** ### Plus d’infos [Site Les éléments ](https://www.les-elements.fr/fr/au-programme/agenda) ![]() ### Infos pratiques * Le 10 août de 19h à 20h30 * En raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, la jauge du concert sera adaptée à l’évolution épidémique. * Les gestes barrières, notamment le port obligatoire d’un masque de protection, seront à respecter.

15€ : tarif plein / 10€ : demandeurs d’emploi, étudiants, -18 ans / Gratuit : -12 ans

Notre-Dame-du-Taur 12 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France

10 août 2021, 19h00 à 20h30

