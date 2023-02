HOMMAGE A BREL DE ROMA, 7 avril 2023, BORGERHOUT.

HOMMAGE A BREL DE ROMA. Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 20:00 (2023-04-07 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

Filip Jordens, Ensemble Martenot & Koperkwintet BrasseryZanger, theatermaker en acteur Filip Jordens is als vertolker van het oeuvre van Jacques Brel een rotsvaste waarde in het B(r)elgische muzieklandschap. Stond hij als 19-jarige jonge hond nog als voorprogramma op de affiche van Arno’s A La Française-concert, reisde hij intussen met ‘Hommage à Brel’ zowat de halve wereld rond. Van Hong Kong tot Berlijn, van Dubai tot Oeganda… En met het Belgisch vorstenpaar op staatsbezoek naar Canada. Samen met de virtuoze musici van zijn Ensemble Martenot, onder muzikale leiding van pianist Maarten Lingier), weet Jordens als geen ander te ontroeren en te verbazen. Verborgen pareltjes worden opgediept, vergeten liedjes van de jonge Brel afgestoft … Meer dan ooit blijkt Brels repertoire tijd- en grenzeloos en telkens weer heb je als concertbezoeker het vlammende gevoel deelgenoot te zijn van het mystieke Brel-vuur. Voor deze De Roma-editie 2023 laten Filip Jordens en de zijnen zich bijstaan door het Antwerpse koperkwintet Brassery. De wereldse invloeden in Brels muziek zijn bij hen in de juiste handen: van Braziliaanse bossa over Vlaamse polka tot de Weense wals… Maar ook in wereldberoemde ballades als La Chanson des Vieux Amants dient het koperkwintet de melodieuze ingetogenheid en de geraffineerde muzikaliteit van de componist.

DE ROMA BORGERHOUT Turnhoutsebaan 286 2140

