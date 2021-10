Versailles Le ravin bleu Versailles, Yvelines Hommage à Brassens Le ravin bleu Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Hommage à Brassens Le ravin bleu, 6 novembre 2021, Versailles. Hommage à Brassens

Le ravin bleu, le samedi 6 novembre à 20:30

Nous vous donnons rendez-vous pour chanter Georges Brassens le 6 novembre au @ravinbleu avec les 3 gagnants du concours de chansons d’ @ecrireaversailles avec Fred Gehog & Caro Gorille. #brassens #chansonfrancaise #versailles #ecrireaversailles #centenairebrassens Hommage à Georges Brassens le 6 novembre au @ravinbleu avec les 3 gagnants du concours de chansons d’ @ecrireaversailles Le ravin bleu 4 bis rue du Vieux Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T20:30:00 2021-11-06T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Le ravin bleu Adresse 4 bis rue du Vieux Versailles Ville Versailles lieuville Le ravin bleu Versailles