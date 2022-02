Hommage à Barbara Streisand et Michel Legrand par Maria Moreno Cassis, 15 septembre 2022, Cassis.

Hommage à Barbara Streisand et Michel Legrand par Maria Moreno Au Centre Culturel 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis

2022-09-15 20:30:00 20:30:00 – 2022-09-15 22:00:00 22:00:00 Au Centre Culturel 20 Avenue Du Dr E. Agostini

Cassis Bouches-du-Rhône Cassis

Hommage à Barbara Streisand et Michel Legrand

Interprété par Maria Moreno



Rien n’est amour. Tout est amour.

Barbara Streisand, une des plus grandes interprètes qui n’aient jamais existé, et Michel Legrand, un des compositeurs parmi les plus marquants de sa génération, ont consacré beaucoup de leur art à ce sentiment qui comprend tous les autres.



Tarif : 22 € par personne – 18 € pour les adhérents CCC

Tarif duo : 36 €

Places assises non numérotées (placement libre sur chaises ou sur les gradins en pierre étagés du jardin).



Billetterie disponible sur le site internet de l’Office de Tourisme de Cassis

ou au Centre Culturel de Cassis.



L’Office de Tourisme accepte les paiements par chèques vacances.

Le Centre Culturel de Cassis propose une soirée hommage à Barbara Streisand et Michel Legrand

accueil@centreculturelcassis.com +33 4 42 01 77 73 https://bit.ly/3Jy3HY1

dernière mise à jour : 2022-02-18