Hommage à Astor Piazzolla / Gerardo Jerez Le Cam Quartet Philharmonie de Paris, 20 mai 2022, Paris.

Le vendredi 20 mai 2022

de 20h30 à 23h00

. payant Cat.1 : 36 EUR Cat.2 : 25 EUR

À la tête de leur formation respective, deux grands musiciens argentins – le pianiste Gerardo Jerez Le Cam et le bandonéoniste Juan José Mosalini – célèbrent Astor Piazzolla, immortel maestro du tango nuevo, au cours d’un concert en deux parties.

Né à Buenos Aires en 1963, Gerardo Jerez Le Cam est arrivé en France au début des années 1990. Pianiste et compositeur, il développe un langage particulièrement inventif et chatoyant au sein du Jerez Le Cam Quartet, mêlant (entre autres) musiques roumaines, moldaves et argentines. Ce quartette sans frontières part ici sur les traces d’Astor Piazzolla avec une ferveur pleine de vivacité. La soirée se prolonge en compagnie de l’illustre bandonéoniste Juan José Mosalini et de ses musiciens. Né en 1943 à Buenos Aires et installé depuis 1977 en France, où il a notamment créé le Grand Orchestre du Tango, Mosalini compte parmi les contributeurs les plus importants du tango moderne. Ayant joué avec Piazzolla, il lui rend un hommage chargé d’émotion.

Lieu : Salle des concerts – Cité de la musique

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Hommage à Astor Piazzolla / Gerardo Jerez Le Cam Quartet / Juan José Mosalini – Alma de tango