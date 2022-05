HOMMAGE À ASTOR PIAZZOLLA (FESTIVAL DE TOULOUSE), 18 juillet 2022, .

HOMMAGE À ASTOR PIAZZOLLA (FESTIVAL DE TOULOUSE)

2022-07-18 21:00:00 – 2022-07-18 22:30:00

29 39 EUR À l’initiative de la constitution de ce quintette en hommage au centenaire de la naissance de Piazzolla, Félicien Brut réunit autour de lui quatre amis et musiciens merveilleux de sa génération que sont Thomas Enhco, Thibaut Garcia, Édouard Macarez et Jordan Victoria. Ils proposent ensemble un programme qui fait bien entendu la part belle aux compositions pour quintette de Piazzolla, des Quatre Saisons du Port de Buenos Aires à Escualo, en passant par la Suite de l’Ange. Mais, pour rendre hommage à un musicien qui a tant écrit, ces cinq amis ont aussi souhaité donner une place à la création dans leur programme. Thomas Enhco, qui au-delà d’être un musicien d’exception et aussi un compositeur de talent, a accepté d’écrire spécialement pour cette formation bien peu commune dans l’univers classique.

La rencontre des musiques, la magie des concerts sous les étoiles.

Artistes : Félicien Brut, accordéon / Jordan Victoria, violon / Thomas Enhco, piano / Thibaut Garcia, guitare / Édouard Macarez, contrebasse.

À l’initiative de la constitution de ce quintette en hommage au centenaire de la naissance de Piazzolla, Félicien Brut réunit autour de lui quatre amis et musiciens merveilleux de sa génération que sont Thomas Enhco, Thibaut Garcia, Édouard Macarez et Jordan Victoria. Ils proposent ensemble un programme qui fait bien entendu la part belle aux compositions pour quintette de Piazzolla, des Quatre Saisons du Port de Buenos Aires à Escualo, en passant par la Suite de l’Ange. Mais, pour rendre hommage à un musicien qui a tant écrit, ces cinq amis ont aussi souhaité donner une place à la création dans leur programme. Thomas Enhco, qui au-delà d’être un musicien d’exception et aussi un compositeur de talent, a accepté d’écrire spécialement pour cette formation bien peu commune dans l’univers classique.

dernière mise à jour : 2022-05-25 par