Hommage à Astor Piazzolla – avec Richard Galliano – Saison ONPL Cité des Congrès, 15 décembre 2021, Nantes.

2021-12-15

Horaire : 20:00 21:05

Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Programme : Astor Piazzolla (1921-1992) : – Otoño Porteño – 6 min.- Oblivion – 4 min.- Concerto pour bandonéon, orchestre à cordes et percussions – 21 min. Richard Galliano (né en 1950) : – Habanerando – 12 min.- Opale concerto – 12 min.- La valse à Margaux – 4 min.- Tango pour Claude – 4 min. Richard Galliano, bandonéon et accordéon – Alexandra Cravero, directionÀ la croisée du savant et du populaire, Astor Piazzolla a donné ses lettres de noblesse au tango, faisant passer la musique argentine des pistes de danse aux salles de concert du monde entier. Avec la complicité de la cheffe d’orchestre Alexandra Cravero, Richard Galliano et les musiciens de l’ONPL vous entraînent dans les faubourgs de Buenos Aires au son des plus beaux tangos. Ce concert aux multiples couleurs rend hommage, avec passion et émotion, à celui que Galliano surnomme “son maître de toujours”. Une magnifique rencontre entre classique, musiques populaires, jazz et world music.

Cité des Congrès 5 Rue de Valmy Centre-ville Nantes