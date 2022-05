HOMMAGE À ARETHA FRANKLIN (FESTIVAL DE TOULOUSE), 9 juillet 2022, .

HOMMAGE À ARETHA FRANKLIN (FESTIVAL DE TOULOUSE)

2022-07-09 – 2022-07-09

La formation Natural Woman Band naît en 2018, sous l’impulsion de la chanteuse de Gospel, Tatiana Gronti. Bercée dès son plus jeune âge à la musique d’Aretha Franklin, elle s’entoure de sa famille musicale – des choristes de Gospel et des musiciens passionnés par les musiques blues et soul des années 60/70’s pour rendre hommage à l’artiste à travers un répertoire composé de ses grands succès (Natural Woman, Think, Respect…) mais également des morceaux plus intimistes. En 2021, Tatiana décide de collaborer avec un quatuor à cordes afin de rendre toute son authenticité au répertoire de la Reine de la Soul.

La rencontre des musiques, la magie des concerts sous les étoiles.

Artistes : Natural Woman Band / Big band et quatuor à cordes de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse.

