Maison du Peuple, le dimanche 22 mai à 17:00

Après une semaine de résidence, un concert en hommage à celle qui a marqué la chanson française. Un spectacle Eclosion13, co-produit par le service culturel de la ville de Gardanne. Chansons et textes Imaginé par Martine Scozzesi, Magali Braconnot et Tamara Danrreuther, Avec : Martine Scozzesi Tamara Dannreuther Magali Braconnot Stéphanie Joire Isabelle Desmero Manon Maurin Norbert Gautier Riton Palanque (accordéon) Alexandre Afonso (piano) Anne Lefebvre, (lectures) Accompagnement scénique : Dominique Sicilia

