Hommage à Anne Sylvestre, 18 décembre 2022



2022-12-18 17:00:00 – 2022-12-18 Dix artistes parcourent l’oeuvre d’Anne Sylvestre, riche d’une immense variété de tons, de propos, de couleurs musicales. Leur choix de chansons témoigne aussi bien de l’intériorité et la gravité de ses textes que de son phrasé piquant, tout en légèreté et en humour.

Ces artistes ont pour la plupart connu et côtoyé Anne Sylvestre. Cet hommage s’offre au public à travers leur témoignage et leur émotion, pour continuer à faire vivre ses chansons.

Avec Magali Braconnot, Stéphanie Joire, Martine Scozzesi, Tamara Dannreuther, Isabelle Desmero, Manon Maurin, Norbert Gautier, Riton Palanque, Alexandre Afonso. Accompagnement scénique Dominique Sicilia Tournée-Hommage : Chansons et coquelicots

