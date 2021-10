Hommage à Anjela Duval Le Vieux-Marché, 7 novembre 2021, Le Vieux-Marché.

Hommage à Anjela Duval Salle des fêtes 9 Place ar C’hezeg Le Vieux-Marché

2021-11-07 – 2021-11-07 Salle des fêtes 9 Place ar C’hezeg

Le Vieux-Marché Côtes d’Armor

10h30 Projection d’un film documentaire d’André Voisin « le Trégor 2 visages» extrait de l’émission les conteurs diffusée en 1971. Ce film a contribué à la notoriété internationale de la poétesse. Rendez-vous à la Salle des fêtes Le Vieux Marché

11h Conférence de Yann-Ber Piriou écrivain et poète reconnu, ami proche

d’Anjela Duval à la salle des fêtes. Ses souvenirs et la lecture des poèmes de la « poétesse de terre » en breton et français permettent de découvrir l’étonnante personnalité

d’Anjela Duval, qui sut bien avant l’heure défendre avec finesse et conviction

ses positions sur des sujets brûlants de notre actualité…

15h Messe en breton célébrée par l’Abbé Guillaume Caous accompagné de Anne Auffret (chanteuse et harpiste celtique de renommée internationale) et Christian Rivoalen (célèbre chanteur de gavotte qui a remporté le grand prix 2002 du Kan ar Bobl à Pontivy et le concours chant du pays Fisel à Rostrenen,…). Eglise le Vieux Marché

