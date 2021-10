Hommage à Anjela Duval Le Vieux-Marché, 6 novembre 2021, Le Vieux-Marché.

Hommage à Anjela Duval Le Vieux-Marché

2021-11-06 – 2021-11-06

Le Vieux-Marché Côtes d’Armor Le Vieux-Marché

14h30 Balade sur les traces d’Anjela Duval agrémentée des commentaires de

Marie-Thérèse Mahé et des poèmes mis en musique récités par les enfants de

l’école communale du Vieux-Marché et de leurs dessins. Un itinéraire en direction de la maison d’Anjela Duval située à Traou an dour. Départ Le Vieux Marché sur la place Anjela Duval face à sa statue

17h Goûter pour les promeneurs à la Salle Victor Hugo Le Vieux Marché

18H Concert poétique de Louis Jacques Suignard célèbre chanteur et poète du Trégor à l’église du Vieux Marché

+33 2 96 38 91 13

14h30 Balade sur les traces d’Anjela Duval agrémentée des commentaires de

Marie-Thérèse Mahé et des poèmes mis en musique récités par les enfants de

l’école communale du Vieux-Marché et de leurs dessins. Un itinéraire en direction de la maison d’Anjela Duval située à Traou an dour. Départ Le Vieux Marché sur la place Anjela Duval face à sa statue

17h Goûter pour les promeneurs à la Salle Victor Hugo Le Vieux Marché

18H Concert poétique de Louis Jacques Suignard célèbre chanteur et poète du Trégor à l’église du Vieux Marché

Le Vieux-Marché

dernière mise à jour : 2021-10-26 par