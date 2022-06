Hommage à Amaury Villain Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Catégories d’évènement: Crépy-en-Valois

Oise

Hommage à Amaury Villain Crépy-en-Valois, 2 juillet 2022, Crépy-en-Valois. Hommage à Amaury Villain

1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois Oise

2022-07-02 – 2022-07-02 Crépy-en-Valois

Oise Crépy-en-Valois Le samedi 2 juillet 2022, l’association Bec A Foin organise au Centre Culturel Mjc de Crépy-en-Valois, à partir de 20h30, une soirée en hommage à Amaury Villain.

La scène sera ouverte et, dans la limite de 4 minutes, vous pourrez proposer en solo, en duo ou en groupe, chansons, textes, poésie, théâtre, etc.

Des instruments seront à disposition sur scène (pas de balances) : micros chant, guitares, basse, piano, percussions. Sur inscription, auprès de Luc Alenvers au 06 61 19 04 10 ou Patrick Villain au 06 75 80 69 63.

L’entrée est gratuite. Un chapeau sera à disposition, dont l’intégralité (ainsi que la recette de la buvette) sera remise à Lylian, le fils d’Amaury. Le samedi 2 juillet 2022, l’association Bec A Foin organise au Centre Culturel Mjc de Crépy-en-Valois, à partir de 20h30, une soirée en hommage à Amaury Villain.

La scène sera ouverte et, dans la limite de 4 minutes, vous pourrez proposer en solo, en duo ou en groupe, chansons, textes, poésie, théâtre, etc.

Des instruments seront à disposition sur scène (pas de balances) : micros chant, guitares, basse, piano, percussions. Sur inscription, auprès de Luc Alenvers au 06 61 19 04 10 ou Patrick Villain au 06 75 80 69 63.

L’entrée est gratuite. Un chapeau sera à disposition, dont l’intégralité (ainsi que la recette de la buvette) sera remise à Lylian, le fils d’Amaury. +33 3 44 39 63 18 Le samedi 2 juillet 2022, l’association Bec A Foin organise au Centre Culturel Mjc de Crépy-en-Valois, à partir de 20h30, une soirée en hommage à Amaury Villain.

La scène sera ouverte et, dans la limite de 4 minutes, vous pourrez proposer en solo, en duo ou en groupe, chansons, textes, poésie, théâtre, etc.

Des instruments seront à disposition sur scène (pas de balances) : micros chant, guitares, basse, piano, percussions. Sur inscription, auprès de Luc Alenvers au 06 61 19 04 10 ou Patrick Villain au 06 75 80 69 63.

L’entrée est gratuite. Un chapeau sera à disposition, dont l’intégralité (ainsi que la recette de la buvette) sera remise à Lylian, le fils d’Amaury. Luc Alenvers

Crépy-en-Valois

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Crépy-en-Valois, Oise Autres Lieu Crépy-en-Valois Adresse 1 Avenue de l'Europe Crépy-en-Valois Oise Ville Crépy-en-Valois lieuville Crépy-en-Valois Departement Oise

Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crepy-en-valois/

Hommage à Amaury Villain Crépy-en-Valois 2022-07-02 was last modified: by Hommage à Amaury Villain Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois 2 juillet 2022 1 Avenue de l'Europe Crépy-en-Valois Oise

Crépy-en-Valois Oise