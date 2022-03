Homies ! – Sonic Hippies + Albercave Rock & Chanson Talence Catégories d’évènement: Gironde

le vendredi 8 avril à 20:30

Parce que répéter c’est essentiel et qu’à Rock & Chanson la répétition est au cœur du projet de l’association, l’équipe vous a concocté une soirée qui met à l’honneur les groupes qui passent dans nos studios tout au long de l’année. L’occasion de découvrir les pépites qui font trembler les murs de Rock & Chanson au quotidien, mais aussi de pouvoir rencontrer et partager avec d’autres musiciens. Bref, se faire de nouveaux copains quoi ! Sonic Hippies Perdus au cœur de la galaxie hétéroclite Girondine, les irréductibles Sonic Hippies (SH – pour les intimes) ne se lassent pas de distiller leur puissant power groove rock depuis 2014. Albercave Albercave est une formation qui tire sa force de la confluence des styles dont il s’inspire, un mélange de métal moderne qui emprunte aux sonorités des 90’s et de synthétiseurs aux accents hardcore.

Gratuit

Rock & Chanson 181 Rue François Boucher, 33400 Talence

2022-04-08T20:30:00 2022-04-08T23:00:00

