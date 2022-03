Homeshake – Rock School Barbey Rock School Barbey, 7 octobre 2022, Bordeaux.

Mine de rien, voilà un bout de temps que le collaborateur de **Mac DeMarco** secoue tout doucement le cocotier de l**’indie rock**, avec des mélodies charmantes et minimalistes. En 2019, Peter Sagar aka **Homeshake** sortait **Helium**, collection d’épisodes méditatifs en solo à la chimie fragile, qu’il a composés dans son appartement montréalais. **Under The Weather**, son dernier album sorti à l’automne 2021 continue de soigner son spleen avec des compositions éthérées et nocturnes puisant son inspiration dans la **pop**, le **downtempo** et le **R&B lo-fi**. Et toujours avec beaucoup de coolitude. Le Canadien est un explorateur de textures sonores, en quête incessante de tranquillité minimaliste, ni savant ni technicien de haute volée. Contemplatives et singulières, les compositions d’**Homeshake** flottent toujours un ciel ou deux au-dessus de la pop et du r’n’b actuels. Assumant un certain R&B de bouts de ficelle, ses chansons aux textes purs et simples sont sublimées par le groove de sa voix qui se rêve en **Prince** mais reste plus sur la réserve que **Perfume Genius** ou **Blood Orange**.

