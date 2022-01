HOMENAJE DE EN DICIEMBRE (ESCALE CATALANE) Balma, 29 janvier 2022, Balma.

HOMENAJE DE EN DICIEMBRE (ESCALE CATALANE) LA GRAINERIE 61 Rue Saint-Jean Balma

2022-01-29 20:30:00 – 2022-01-29 LA GRAINERIE 61 Rue Saint-Jean

Balma Haute-Garonne Balma

EUR HOMMAGE est ce moment où quelque chose s’est arrêté et il n’y a aucune marche arrière.

HOMENAJE est une tragi-comédie qui voyage de la mort à l’amour.

HOMMAGE est une douce blessure qui interroge le public et le place en victime possible.

HOMMAGE est un moment pour célébrer, partager et vivre.

HOMMAGE est un défi dans la solitude de la scène.

HOMENAJE est une rébellion à l’établi.

ESCALE CATALANE

Une découverte de la jeune scène cirque catalane avec les artistes accompagnés dans le cadre du projet de coopération transfrontalière Travesía ou du projet Erasmus circusnext+. Trois jours de découverte de la culture cirque et gastronomique catalane?!

HOMENAJE (HOMMAGE en français) est ce moment où quelque chose s’est arrêté et où l’on ne peut plus revenir en arrière.

