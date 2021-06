HOMELAND(S) 360 Paris Music Factory, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 18 juillet 2021

de 15h30 à 17h

LES SIESTES MUSICALES – JAZZ – WORLD

HOMELAND(S)

HomeLand(s) est un projet musical inédit initié par le pianiste, organiste et compositeur Matthieu Marthouret.

Il réunit le joueur de tabla indien Mosin Kawa et le guitariste Antonin Fresson : trois personnalités, trois parcours, trois regards sur le monde, au service d’une aventure musicale mêlant habilement jazz et musique indienne traditionnelle.

En recherche permanente de nouveaux matériaux, le répertoire de ce trio est constitué de compositions originales et aussi de quelques morceaux ré-appropriés de compositeurs qui leur sont chers. HomeLand(s) propose une musique de métissage, aux ambiances méditatives, ouverte et propice à l’évasion.

Amateurs de jazz, de musiques du monde, improvisées ou traditionnelles, cette musique à la croisée des chemins permettra à l’auditeur curieux, attiré par le voyage, la découverte l’échange ou la rencontre, de s’évader le temps d’un concert.

Distribution :

Matthieu Marthouret : Pianiste

Mosin Kawa : Tabla

Antonin Fresson : Guitariste

Les Week-end Musicaux du 360

Carrefour des musiques et cultures du monde, nous vous donnons rendez-vous cet été, chaque samedi soir et dimanche midi, pour un rendez-vous live de grande qualité. Notre terrasse ensoleillée et notre espace de restaurant seront rythmés par des sonorités éclectiques allant du jazz à la musique traditionnelle persane, de la samba brésilienne à la rumba cubaine, du Gwo Ka antillais aux tambours mandingues…

En famille, seul ou entre amis, rejoignez-nous pour célébrer le spectacle vivant autour d’une tapas méditerranéenne et d’une boisson rafraîchissante, dans un quartier populaire ouverts à tous.

Limite de personnes selon les mesures sanitaires.

Participation musique : Tarifs majorés de 25%.

360 Paris Music Factory 32 rue Myrha Paris 75018

4 : Château Rouge (287m) 4, 12 : Marcadet – Poissonniers (479m) 56 / 31 / 85



Contact :Le 360 Paris music factory contact@le360paris.com https://le360paris.com/ https://www.facebook.com/360ParisMusicFactory/ https://twitter.com/s360Paris

Date complète :

2021-07-18T15:30:00+02:00_2021-07-18T17:00:00+02:00

